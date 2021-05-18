В Балакове с моста упала женщина

Женщину спасли
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Балакове Саратовской области с моста Победы сегодня, 18 мая, упала 56-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ее вытащили из воды спасатели и передали скорой помощи.
На месте также работали полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.
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