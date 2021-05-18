В Балакове с моста упала женщина

Женщину спасли Фото: Саратовская областная служба спасения

В Балакове Саратовской области с моста Победы сегодня, 18 мая, упала 56-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ее вытащили из воды спасатели и передали скорой помощи.

На месте также работали полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.