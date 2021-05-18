На Астраханской в Саратове мотоциклист сбил женщину-пешехода

Авария произошла на пешеходном переходе
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове сегодня утром, 18 мая, мотоцикл Kawasaki сбил женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 08:10 на пешеходном переходе на перекрестке улиц Астраханская/Посадского.
Мотоциклист сбил 27-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
Мотоцикл сбил женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
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