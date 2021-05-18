Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

В средней школе №45 Саратова состоялся профилактический урок «Железная дорога – зона повышенной опасности!». Его провели специалисты Приволжской железной дороги и сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Мероприятие организовывалось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях «зацепинга» и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.

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В январе-апреле 2021 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Саратовского региона ПривЖД было травмировано 10 граждан. Из них пять человек погибли. Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению установленных правил поведения.

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