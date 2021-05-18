Гости устроили кровавую разборку на глазах хозяйки квартиры в Саратове

Мужчина ударил собутыльника ножом в бедро
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 49-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение в умышленном причинении травм, которые стали причиной смерти человека, предъявлено 34-летнему мужчине.
Свою вину мужчина признал и раскаялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, днем 15 мая он пришел в гости к знакомой в квартире дома по Московскому шоссе. Позже присоединился 49-летний мужчина.
Между гостями вспыхнула ссора, и молодой оппонент ударил старшего ножом в бедро. После этого он вызвал скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия медиков.
34-летнему мужчине предъявлено обвинение, он признался и раскаялся. Его отправили под арест.
Мужчина был взят под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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