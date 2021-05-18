Гости устроили кровавую разборку на глазах хозяйки квартиры в Саратове

Мужчина ударил собутыльника ножом в бедро Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 49-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение в умышленном причинении травм, которые стали причиной смерти человека, предъявлено 34-летнему мужчине.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 15 мая он пришел в гости к знакомой в квартире дома по Московскому шоссе. Позже присоединился 49-летний мужчина.

Между гостями вспыхнула ссора, и молодой оппонент ударил старшего ножом в бедро. После этого он вызвал скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось, несмотря на усилия медиков.

34-летнему мужчине предъявлено обвинение, он признался и раскаялся. Его отправили под арест.

Мужчина был взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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