Николай Панков помог балаковцам добиться ремонта дворовых территорий

Николай Панков встретился с балаковцами

Сегодня, 18 мая, депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями домов №40, 42 и 43 по Набережной Леонова и дома №22 по улице 30 лет Победы.

Эти дома включили в муниципальную программу после обращения горожан к депутату.

Внутридворовые проезды и тротуары строились одновременно с домами, в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. С тех пор они пришли в такое состояние, что трудно передвигаться и пешком, и на автомобиле.

- В доме проживает более 300 человек. Много пожилых людей и маленьких детей, которые не могут ходить по кочкам и ухабам. Спасибо за решение нашей проблемы, — сказала старшая по дому №42 Нина Павлова.

Николай Панков поблагодарил жителей за активность.

- Вижу, что вы ухаживаете за своими дворами: везде чисто, цветы. Будем вместе контролировать работу подрядчика. И акты будут подписаны только когда вы скажете, что все сделано как надо. У домов на Набережной Леонова нужно еще сделать новую детскую площадку, старая уже в плохом состоянии, этим буду заниматься. А жители дома на ул. 30 лет Победы смогут заниматься на новой спортплощадке, которая будет построена у школы №21, — обратился к жителям Николай Панков.

Уже проведены конкурсные процедуры, ремонт дворовых территорий начнется в июле.

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