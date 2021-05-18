За долги по налогам у саратовца забрали недвижимость

В Волжском районе Саратова приставы арестовали недвижимость у одного из горожан за долги по налогам.

- Прошел рейд с выходом по адресам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Один из жителей Саратова недоплатил в бюджет свыше 470 тысяч рублей, а также накопил долги за коммунальные услуги, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

У мужчины арестовали нежилое помещение площадью 116,6 кв. м. Его продадут, если гражданин не погасит долги.

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