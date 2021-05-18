Мальчик со спичками сжег сарай в селе Пугачевского района

Мальчик устроил большой пожар в селе Большая Таволожка
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Днем 17 мая в селе Большая Таволожка Пугачевского района горели надворные постройки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.
Предварительная причина пожара – шалость со спичками семилетнего мальчика.
Площадь пожара составила 100 кв. метров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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