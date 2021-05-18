В Саратовской области Volkswagen врезался в «КамАЗ»

В Воскресенском районе произошла авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области вчера утром, 17 мая, случилась авария.

- В 07:25 на 236-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 31-летний водитель Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом. Грузовик вел 52-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В аварии пострадала 24-летняя пассажирка иномарки. Ее с травмами отвезли в больницу.

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