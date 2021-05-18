«Туриада» открывается в Саратовской области

В Саратовской области пройдет "Туриада" Фото: Александр Уриевский

Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2021» открывается в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с брифинга в правительстве, посвященного «Туриаде», она продлится с 18 по 22 мая.

В Хвалынском районе основные состязания пройдут на территории горнолыжного курорта. В Балаковском районе спортсмены будут состязаться на судоходном канале.

В «Туриаде» примут участие делегации из всех регионов ПФО. Восемь прибыли уже вчера, оставшихся ждут сегодня.

Фото: Александр Уриевский

- Все соревнования пройдут с соблюдением предписаний Роспотребнадзора и всех норм санитарной безопасности. – заявил на брифинге первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

В частности, палатки для проживания будут заселены лишь на 75% от вместимости. У всех участников будут ежедневно замерять температуру, а помещения – дезинфицировать.

Кроме того, отменены вечеринки и массовые мероприятия, состоятся лишь спортивные состязания и культурно-познавательные.

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