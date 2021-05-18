Утром во вторник жители Саратова не могли добраться до работы из-за остановки общественного транспорта

Транспорт встал в центре Саратова Фото: Ольга Симонова

Утро 18 мая выдалось непростым для пассажиров общественного транспорта в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, встали одни из самых востребованных трамвайных маршрутов.

На пересечении улиц Астраханская и Вавилова прекратилось движение трамваев №3 и 11 и троллейбусов №2, 2а и 16. Транспорт стоял около получаса в самое «горячее» время, когда тысячи людей ехали на работу.

Жители не могли добраться до работы Фото: Ольга Симонова

Кроме того, утром стояли трамваи №9 и 10 по направлению к Детскому парку.

Сейчас остановились трамваи №8 и снова троллейбусы №2, 2а и 3.

Помимо этого, неработающие светофоры на многих оживленных улицах Саратова, о чем уже несколько дней сообщают жители, серьезно затрудняет движение транспорта.

В городе не работают светофоры Фото: Ольга Симонова

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