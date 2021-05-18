В Саратовской области выявили еще 115 заразившихся коронавирусом

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 115 человек, а выздоровели — 259.

Всего на 18 мая 2021 года зарегистрировано 61 213 зараженных и 56 696 выздоровевших.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 46, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 10.

Среди 115 заболевших у 40 человек выявлена пневмония.

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