В Балакове таксист привез умирающего пассажира в больницу

Пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия медиков Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вечером 16 мая был госпитализирован 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его привез в больнице таксист, пассажиру которого стало плохо в пути.

Медики попытались спасти пострадавшего, но реанимационные мероприятия не помогли.

Следователи СК осмотрели труп, но следов насильственной смерти не обнаружено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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