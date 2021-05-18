В Балакове таксист привез умирающего пассажира в больницу

Пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия медиков
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области вечером 16 мая был госпитализирован 39-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его привез в больнице таксист, пассажиру которого стало плохо в пути.
Медики попытались спасти пострадавшего, но реанимационные мероприятия не помогли.
Следователи СК осмотрели труп, но следов насильственной смерти не обнаружено. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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