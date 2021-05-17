Сторож турбазы утонул в Сазанке под Энгельсом

Тело погибшего мужчины нашли в воде Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 62-летнего погибшего было обнаружено днем 17 мая в реке Сазанка.

Было установлено, что это сторож турбазы «Автомобилист» из поселка Лесной. Он отправился на лодке по реке Сазанка, но не вернулся на базу. Один из коллег вышел его поискать и обнаружил тело в воде.

Очевидец вытащил пострадавшего и попытался привести его в сознание, но к тому времени сторож был уже мертв.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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