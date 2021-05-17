Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин готов написать письмо съезду КПРФ. Это случится, если Компартия не выдвинет Николая Бондаренко в качестве кандидата на предстоящих выборах в Государственную думу по 163-му округу.

Именно по этому округу выражал желание баллотироваться Бондаренко и побороться с Володиным за место в Госдуме. Спикер ГД также выдвинулся по 163-му округу.

- Нет у него другого выхода, только ко мне [в округ], только ко мне! Мужик сказал — мужик сделал, — цитирует спикера Госдумы федеральное издание Znak.com.

Об этом же сообщает группа сторонников Володина в телеграм.

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