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Общество17 мая 2021 17:11

Володин готов написать письмо съезду КПРФ

Председатель Госдумы призвал Николая Бондаренко сдержать слово
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин готов написать письмо съезду КПРФ. Это случится, если Компартия не выдвинет Николая Бондаренко в качестве кандидата на предстоящих выборах в Государственную думу по 163-му округу.

Именно по этому округу выражал желание баллотироваться Бондаренко и побороться с Володиным за место в Госдуме. Спикер ГД также выдвинулся по 163-му округу.

- Нет у него другого выхода, только ко мне [в округ], только ко мне! Мужик сказал — мужик сделал, — цитирует спикера Госдумы федеральное издание Znak.com.

Об этом же сообщает группа сторонников Володина в телеграм.

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