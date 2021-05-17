Николай Панков поможет жителям села Натальино получить воду

Жители села Натальино Балаковского района Саратовской области обратились за помощью к депутату Государственной думы России Николаю Панкову.

Причиной обращения стала нехватка воды в населенном пункте.

- При такой жаре нельзя жителей оставлять без поливной воды. Приусадебные участки помогают жителям обеспечить семьи свежими овощами, фруктами, зеленью. В обязательном порядке уже на этой неделе встречусь с людьми, – написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Однако решать проблему он начал уже сейчас.

- Учитывая остроту и серьезность проблемы, с директором филиала федеральной структуры «Саратовмелиоводхоза» приняли решение по закачке воды в село Натальино. Проблема такая же горячая, как температура на улице. Закачка воды начнется в ближайшее время. Но остается вопрос, чтобы снабжение было постоянным. Это еще один аспект проблемы, который обсудим непосредственно на предстоящей встрече с жителями села, – пишет Панков.

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