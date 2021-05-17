Юрий Вяземский приехал отбирать юных дарований из Саратовской области для участия в «Умницах и умниках»

Прошел финал областной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской». Фото министерства образования области

Сегодня, 17 мая, школьники области проверили свои знания на дорожках финальной игры областной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, в первом туре 48 школьников написали эссе на тему «Деятель культуры: портрет в истории Земли Саратовской». Во втором — представили видеоролик о культурных тропах. Заключительный этап проводился в форме интеллектуальных игр полуфинала и финала олимпиады. Сегодня они проверили свои знания в финале интеллектуальной игры в Лицее-интернате 64, открывшемся в сентябре 2020 года по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Победителем стал Ярослав Сидоров, десятиклассник из энгельсской гимназии №8. Второе место заняла Ирина Тазаткина из школы №33 имени П. А. Столыпина Энгельсского района, а третье — Виктор Харькин из лицея № 107 Саратова.

Победителем стал Ярослав Сидоров — слева. Фото министерства образования области

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