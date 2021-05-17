В поезде в Саратове нашли пропавшего без вести жителя города Сочи

Пропавшего без вести мужчину нашли в поезде в Саратове

В Саратове за сутки оперативники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте задержали двух человек, находящихся в розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, задержание произошло 16 мая в рамках акции «Пригородный поезд».

Так, на станции Сенная была выявлена 57-летняя женщина, которая числилась в федеральном розыске по Татарстану. Ее подозревают в мошенничестве.

В поезде «Екатеринбург – Симферополь» на станции Саратов-1 при проверке документов удалось обнаружить 42-летнего жителя Саратовской области. Его объявил в розыск отдел полиции «Сириус» по городу Сочи как пропавшего без вести.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.