В Саратове произошла массовая драка между юными хоккеистами

Массовая драка между юными хоккеистами. Скриншот из трансляции игры
В ФОКе «Заводской» в Саратове вчера, 16 мая, произошла массовая драка между 12-летними хоккеистами.
Подрались спортсмены 2009 года из команд «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары. Как сообщают СМИ, причиной потасовки стало нарушение правил со стороны самарских хоккеистов.
Дерущихся ребят разнимали судьи и родители игроков.
- Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал, — отметил комментатор матча.
Игру остановили при счете 6:3 в пользу «Айсберга» и им же присудили победу.
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