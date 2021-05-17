В Саратове произошла массовая драка между юными хоккеистами

Массовая драка между юными хоккеистами. Скриншот из трансляции игры

В ФОКе «Заводской» в Саратове вчера, 16 мая, произошла массовая драка между 12-летними хоккеистами.

Подрались спортсмены 2009 года из команд «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары. Как сообщают СМИ, причиной потасовки стало нарушение правил со стороны самарских хоккеистов.

Дерущихся ребят разнимали судьи и родители игроков.

- Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал, — отметил комментатор матча.

Игру остановили при счете 6:3 в пользу «Айсберга» и им же присудили победу.

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