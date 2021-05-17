В Энгельсе грабитель похитил цепочку из ломбарда и сдал ее в ломбард

В Энгельсе поймали серийного грабителя, специализировавшегося на похищении золотых цепочек.

В полицию Энгельса поступили заявления от 28-летней и 58-летней местных жительниц, которые лишились золотых украшений. На одну из них грабитель напал на улице Тельмана, на другую – на проспекте Строителей. В первом случае добычей преступника стала цепочка за 40 тысяч, во втором – за 46 тысяч рублей.

Еще одно заявление поступило от работницы ломбарда, которая показала цепочку за 98 тысяч рублей покупателю, который схватил ее и скрылся.

Правоохранители после розысков задержали подозреваемого, 45-летнего жителя поселка Комитерн Энгельсского района, ранее судимого за кражу и хранение наркотиков.

У задержанного обнаружили залоговые билеты из ломбарда – добычу преступник сдал в ломбард.

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