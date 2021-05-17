Саратовцам обещают +35 градусов жары

В Левобережье Саратовской области завтра, 18 мая, будет жара до +35 градусов. Усилится ветер.
- В целом местами по региону ожидается аномально жаркая погода с отклонением от нормы на 9 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Также по 21 мая в левобережных районах будет чрезвычайная пожарная опасность.
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