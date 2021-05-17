В Саратове состоится пятикилометровый заплыв по Волге

В Саратове 17 июля состоится марафон «Река здоровья». Участники будут переплывать с одного берега Волги на другой.

И так длинный заплыв в этом году решили увеличить с 3 тыс. метров до 4 950 метров. Спортсмены стартуют у Энгельсского пляжа и финишируют у ротонды.

Километровый заплыв начнется с судна и пройдет вдоль старой набережной, а завершится также у ротонды.

Участники получат плавательные буи, которые будут удерживать их. Кроме того, все, независимо от результата, получат медали финишеров.

Льготную регистрацию продлили до 1 июня на сайте https://река-здоровья.рф/

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