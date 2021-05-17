В Саратовской области нужно успеть переселить из аварийного жилья еще 7,3 тысячи человек

Губернатор заявил об отставании в программе переселения из аварийного жилья

Программа переселения из аварийного жилья в Саратовской области завершается в декабре 2021 года, но до сих пор вопрос решен менее чем для 12% участников программы.

В регионе крайне низкие темпы переселения людей из аварийного жилья. Между тем, согласно заключенному соглашению областными властями с федеральным центром, до конца 2021 года должны быть расселены более 8,2 тыс. человек. На сегодня вопрос решен менее чем для 12% участников программы. На такие результаты первого полугодия обратил внимание губернатор Валерий Радаев в ходе выступления на активе в областном центре. Именно на Саратов приходится почти вся реализация программы в этом году.

- До 31 декабря необходимо переселить свыше 8,2 тыс. человек. На сегодняшний момент переселено немногим более 900. Коллеги, первое полугодие практически завершилось, результат, как видите, неутешительный. Даже несмотря на то, что в текущем году благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина федеральный центр оказал нам сверхлимитную поддержку, — заявил Радаев.

Он потребовал от подчиненных и городских чиновников решить вопросы по несостоявшимся аукционам и денежным выплатам.