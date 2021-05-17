Авария на сетях оставила жителей Ленинского района без воды

Нет воды в домах Ленинского района Саратова Фото: Екатерина Семенова

В Саратове до завтрашнего дня отключена вода в нескольких районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причина — аварии на водоводах по улицам Чайковского и Уфимцева.

До 24 часов не будет воды в домах частного сектора на улице Чайковского и 1, 2-м Чайковских тупиках. А также на четной стороне по Уфимцева и на улице Тархова.

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