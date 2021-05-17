Изменилось расписание четырех пригородных маршрутов в Саратове

Четыре маршрута пригородного сообщения изменили время отправления. С 14 мая автобусы № 222 «Саратов (ул. Радищева) — дачи СГУ», № 236 «Саратов (ул. Радищева) — Волжские Дали - с. Пристанное», № 240 «Саратов (ул. Радищева) — п/т «Сокол», № 391 «Саратов (ул. Радищева) — Долгий Буерак» отправляются по новому расписанию:

№ 222 «Саратов (ул. Радищева) - дачи СГУ»

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.00, 07.40, 09.25, 13.10, 17.05 и 19.00.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.10, 07.40, 09.25, 13.10, 17.30 и 19.00.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Дачи СГУ»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.40, 08.20, 10.10, 13.50, 17.45 и 19.40.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.55, 08.25, 10.10 час,13.55 час.; 18.20, 19.40.

№ 236 «Саратов (ул. Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное»

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.20, 08.50, 16.40, 18.20.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.30, 09.00, 11.50, 16.40, 18.20.

Отправление автобусов от остановочного пункта «с. Пристанное»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 07.20, 09.50, 17.40, 19.20.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 07.20, 09.50, 12.40, 17.30, 19.20.

№ 240 «Саратов (ул. Радищева) - п/т «Сокол»

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.00, 07.40, 09.25, 13.10, 17.05, 19.00.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.00, 07.30, 09.35, 14.40, 17.00, 18.40.

Отправление автобусов от остановочного пункта «т/б «Энергия - 1»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 07.00, 08.40, 10.30, 14.15, 18.05 и 20.00.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.40, 08.25, 10.25, 15.30, 17.45 и 19.40.

№ 391 «Саратов (ул. Радищева) - Долгий Буерак»

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ул. Радищева)»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.20, 08.50, 16.40, 18.20.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 06.20, 08.05,10.05, 15.30, 17.10, 18.35.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Долгий Буерак»:

По понедельникам, вторникам, средам и четвергам: 06.55, 09.25, 17.15, 18.55.

По пятницам, субботам и воскресеньям: 07.00, 08.50, 10.50, 16.15, 17.50, 19-35.