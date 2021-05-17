Николай Панков ответил на вопрос о своем имуществе

Николай Панков

Во время брифинга в региональном отделении «Единой России» депутат Государственной думы Николай Панков ответил на вопрос одного из журналистов.

Тот поинтересовался тещей Николая Панкова, ее имуществом и источником его происхождения, а также тем, что она владеет рядом СМИ.

- Я против закона ничего не делал. Мое имущество задекларировано, оно неоднократно проверялось, и декларация находится в общем доступе. Что касается бизнеса у родственников — это не запрещено законом. Что касается участия в бизнесе, то вы тут немного лукавите. Вы знаете мою биографию, видели, что я работал в бизнес-структуре, знаете как создавался этот холдинг. Вы знаете, что был ряд проверок, ряд обращений, они проходили через контролирующие и надзорные органы – там есть ответы. Поэтому ничего незаконного я не делаю. Думаю, что нет стыдного, если ты показываешь все свое имущество, не беря ничего лишнего и ничего не скрывая, — заявил Панков.

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