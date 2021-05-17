Вместо ОГЭ саратовские девятиклассники напишут контрольные работы

Девятиклассники Саратовской области вместо ОГЭ в 2021 году напишут контрольные работы.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минобраза, ранее об отмене ОГЭ сообщал Рособрнадзор.

Почти 21 тыс. школьников с 18 по 21 мая напишут контрольную работу по одному предмету по выбору в своих учебных заведениях. При этом обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут принимать участие в контрольных работах по своему желанию.

Контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ пройдут 18 мая, по физике и истории — 19 мая, по обществознанию и химии — 20 мая, по географии и иностранным языкам — 21 мая.

Треть школьников области хотят писать обществознание — 33,6%, 24,9% — географию, информатику и ИКТ — 16,1%, биологию – 13,1%, физику – 4,5%, химию – 3,4%, английский язык – 2%, историю – 0,6%, литературу – 0,5%, немецкий язык – 0,06%, французский язык – 0,03%.

И. о. министра образования области Михаил Орлов рассказал, что контрольную работу по биологии будут писать 2 758 учеников, по информатике — 3 389 человек, по литературе — 106 человек.

- Работа будет оцениваться по первичным баллам с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале, — сообщил Михаил Орлов.

При этом на контрольных будут общественные наблюдатели. Оценки ребят станут известны до 31 мая.

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