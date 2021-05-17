В Энгельсе больные дети получили лекарства после прокурорской проверки

Прокуратура Саратовской области провела проверку по обеспечению лекарствами льготных категорий после обращения жительницы Энгельса.
- Десятилетний дети заявительницы страдают редким заболеванием. Жизненно важный препарат выдавался им на очень кратковременный срок, что ставило под угрозу их здоровье, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Прокурор объявил предостережение региональному министру здравоохранения. Лекарства детям выданы в полном объеме.
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