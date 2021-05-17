Десятки жилых домов Саратова останутся без воды в среду

Аварии наслаиваются на плановые отключения и саратовцы сидят весь день без воды в сильную жару

Жители домов в микрорайоне 1-й Дачной и на Стрелке в среду, 19 мая, останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там будут вестись плановые профилактические работы для подготовки к зиме. Будут заменены шесть запорных арматур.

В зоне отключения окажутся 57 жилых домов и восемь учреждений соцсферы:

- 2-й Украинский проезд,

- проспект 50 лет Октября,

- Алексеевская,

- Аптечная,

- Волгоградская,

- имени генерала Захарова,

- Гранатная,

- Дачная,

- Замковый проезд,

- Молочная,

- Наумовская,

- Рябиновская,

- Техническая,

- Тракторная,

- Украинская,

- Чкалова,

Кроме того, не будет воды в частном секторе.

Работы должны завершиться к 23 часам.

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