Десятки жилых домов Саратова останутся без воды в среду

Аварии наслаиваются на плановые отключения и саратовцы сидят весь день без воды в сильную жару
Жители домов в микрорайоне 1-й Дачной и на Стрелке в среду, 19 мая, останутся без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», там будут вестись плановые профилактические работы для подготовки к зиме. Будут заменены шесть запорных арматур.
В зоне отключения окажутся 57 жилых домов и восемь учреждений соцсферы:
- 2-й Украинский проезд,
- проспект 50 лет Октября,
- Алексеевская,
- Аптечная,
- Волгоградская,
- имени генерала Захарова,
- Гранатная,
- Дачная,
- Замковый проезд,
- Молочная,
- Наумовская,
- Рябиновская,
- Техническая,
- Тракторная,
- Украинская,
- Чкалова,
Кроме того, не будет воды в частном секторе.
Работы должны завершиться к 23 часам.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.