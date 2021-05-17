На праймериз «Единой России» в Госдуму от Саратовской области выдвинулись 67 человек

В Саратове рассказали о предстоящих праймериз
В региональном отделении партии «Единая Россия» сегодня, 17 мая, обсудили выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании на выборах в Государственную думу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с мероприятия, было озвучено, что от региона на праймериз выдвинулись 67 человек. Из них:
- по 163-му Саратовскому одномандатному округу – 15,
- по 164-му Балаковскому одномандатному округу – 10,
- по 165-му Балашовскому одномандатному округу – 9,
- по 166-му Энгельсскому одномандатному округу – 11,
- по спискам – 22.
Кроме того, еще 141 человек будет участвовать в праймериз в городскую думу Саратова и 54 – в Балашовское районное собрание.
Праймериз в электронном виде начнется 24 мая и продлится до 30 мая. А 30 мая можно будет прийти на участки для очного голосования.
Депутат Государственной думы России Николай Панков отметил, что в 2021 году «Единая Россия» приняла решение участвовать в выборах на всех уровнях власти.
На вопрос о кандидате из Мордовии Виталии Ефимове. По словам Николая Панкова, это действующий депутат Государственной думы. Его большой опыт работы в сфере транспорта будет полезен и для Саратовской области.
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