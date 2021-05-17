В Романовке 18-летний парень на улице забил собутыльника

Молодой человек раскаялся и был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области предъявлено обвинение жителю Романовки в причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его гибели.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 18-летний парень признал вину и раскаялся, а также рассказал подробности преступления.

В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ссору удалось на время замять, но позже парень вновь встретил обидчика на улице, догнал его и начал избивать. Очевидцы оттащили агрессора от жертвы, пострадавший был госпитализирован, но 11 мая он все же скончался в больнице из-за тупой травмы головы.

Сейчас юноша взят под стражу.

На улице он догнал обидчика и принялся добивать Фото: СУ СКР по Саратовской области

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