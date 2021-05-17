На 1-й Дачной в Саратове сгорел жилой дом

Случился пожар в доме на Гранатной в Саратове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове вчера вечером, 16 мая, случился пожар в частном доме на 1-й Дачной.

- Сигнал о возгорании в частном доме на улице Гранатная поступил в 18:55. На место выезжали четыре расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 92 кв. м. Предварительная причина ЧП — несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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