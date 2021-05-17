В медсанчасть ЗАТО Светлый поставят новое оборудование

В ГУЗ СО «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» ожидается поставка нового оборудования.

Как сообщается на странице медучреждения, будет поставлен рентгеновский маммографический цифровой аппарат.

Поставка ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в части оснащения медицинских организаций оборудованием.

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