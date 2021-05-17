В Саратове автобус №11 сбил на Московской мужчину

Автобус №11 сбил мужчину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Кировском районе Саратова вчера, 16 мая, автобус №11 сбил 28-летнего мужчину.

- Пешеход переходил дорогу напротив дома №98 по Московской в неположенном месте и был сбит «ЛИАЗом» под управлением 46-летнего водителя, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пострадавший попал в больницу.

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