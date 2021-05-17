Объявлены предварительные результаты довыборов в Саратовскую облдуму

Объявлены предварительные результаты довыборов в Саратовскую областную думу.
Как сообщила на брифинге Ирина Романова, председатель областной избирательной комиссии, явка составила 31%. Проголосовали более 105 тыс. избирателей.
Сейчас лидируют кандидаты от «Единой России».
В Волжском районе — Александр Удалов, В Калининском округе — Денис Баланов, в Марксовском — Сергей Чащин, в Ершовском — Иван Бабошкин.
Каких-то серьезных нарушений зафиксировано не было.
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