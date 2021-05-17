В области растет число ДТП с участием детей

Всероссийская Шестая Глобальная Неделя безопасности дорожного движения началась в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ее темой стало снижение скоростного режима в городах, в частности, там, где пересекаются транспортный и пассажирский потоки.

В Саратовской области за четыре месяца зарегистрировано 643 ДТП. В них погибли 66 человек, ранены — 854. Госавтоинспекция фиксирует рост аварий с участием детей. С начала года пять несовершеннолетних пассажиров погибли.

- Тревогу и особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дети гибнут по вине взрослых, — заявили в ГИБДД.

До 23 мая будет проведена широкая информационная работа среди разных возрастных и социальных групп. Все мероприятия будут проходить под единым хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife), в том числе с проведением общественных дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций.

Вероятность гибели взрослого пешехода в случае наезда автомобиля, двигающего со скоростью 50 км/ч, составляет около 20%. Если удар происходит при скорости 80 км/ч, риск летальности возрастает почти до 60%. Для детей и пожилых людей эти риски еще выше.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.