В Саратовской области выявили 113 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 113 случаев коронавируса, а всего — 61 098.

- Выздоровели за сутки 211 человек, а всего — 56 437, — сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона.

Среди новых зараженных у 36 человек — пневмония.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Саратове (52), Энгельсском и Балаковском районах (по 14), Балашовском (5) и других.

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