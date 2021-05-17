Опасное ультрафиолетовое излучение накроет Саратовскую область 17-18 мая

Ультрафиолетовое излучение в ближайшие дни будет опасным для кожи и глаз Фото: Ольга Симонова

Сильное ультрафиолетовое излучение, опасное для кожи и глаз, будет заливать Саратовскую область в ближайшие два дня. Опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается также на юге Пензенской, Самарской областей, на юге Башкирии и в других регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, ультрафиолетовое излучение, опасное для кожи и зрения, в Центральной России и Поволжье выйдет на уровень отметки 6-7, а в таких городах как Сочи и Владивосток излучение достигнет отметки 8 единиц.

- Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрываться одеждой с длинными рукавами руки или носить сомбреро, — цитирует Вильфанда «Газета.Ру».

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