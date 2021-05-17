В Саратове прервано движение троллейбусных и трамвайных маршрутов

Поломка трамвая на Астраханской стала причиной остановки нескольких маршрутов Фото: Ольга Симонова

Авария на пересечении улиц Астраханская и Вавилова в Саратове утром 17 мая стала причиной остановки некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Из-за поломки пантографа прервано движение трамваев маршрутов № 3, 9, 10 и 11 и троллейбусов маршрутов № 2, 2а, 16.

- Трамваи 3-го маршрута от 6-й Дачной ходят с увеличенными интервалами. От Мирного переулка движения нет. Вагоны маршрутов № 9 и 10 следуют от Детского парка. Маршрут № 11 от 6-го квартала ходит только до ул. Осипова, - уточнили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в ВК.

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