В Горном парень до смерти забил собутыльника, вступившись за мать

В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, приговор был вынесен 21-летнему парню.

Установлено, что около 10 вечера 27 января он распивал алкоголь с 33-летним мужчиной, сожителем родственницы. Мужчина принялся критиковать женщину, ругать ее нецензурными словами, что покоробило молодого человека. Он вступился за нее, но агрессор не прекратил брань, напротив, стал нелестно отзываться о матери юноши.

Это окончательно вывело его из себя, парень сперва нанес несколько ударов кулаком по голове обидчику, потом начал избивать его кухонной утварью и в конце концов — ножом.

Позже юноша ушел, а раненого мужчину обнаружила его сожительница. Она вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось — он скончался утром 28 января.

Свою вину юноша признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию общего режима на семь лет и один месяц.

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