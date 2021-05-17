В селе под Марксом мужчина едва не зарезал приятеля из-за бутылки алкоголя

В Марксовском районе 48-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал его 45-летний приятель.

Вечером 2 февраля мужчины, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы пришли в село Баскатовка, где местная жительница наняла их для ремонта бытовой техники. После того, как работа была выполнена, оба они решили отметить это алкоголем.

Застолье переросло в ссору, так как 45-летний приятель забрал бутылку и решил уйти. Его товарищ рассердился и вызвал того на разговор на улице. При этом он заранее вооружился ножом и во дворе нанес оппоненту многочисленные раны.

После случившегося он отправился домой в село Подлесное. Раненый мужчина тем временем был госпитализирован и в итоге остался жив.

Подсудимый раскаялся и был приговорен к шести годам в колонии строгого режима.

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