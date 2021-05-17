Пьяный балаковец переломал ребра пожилой матери, и она умерла

Вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 80-летней женщине, что привело к ее смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан ее 54-летний сын.

Трагедия разыгралась в квартире дома по улице 50 лет Победы в Балакове ночью 31 октября прошлого года. Пьяный мужчина принялся бить свою мать. Он ударил ее кулаком в грудь, от чего она упала, ударившись о подлокотник дивана и пол.

Подняв пожилую женщину и уложив на диван, мужчина ушел спать, но медиков не вызвал. Утром он нашел мать мертвой. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма груди и многочисленные переломы ребер.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на девять лет.

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