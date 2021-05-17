В понедельник в Саратове сохранится жара

Жара в Саратове сохраняется
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области 17 мая, в понедельник, сохранится жаркая сухая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра достигнет +34 градусов, что является аномалией для этого времени года.
Погода будет преимущественно солнечной. Осадки маловероятны. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 15 м/с при порывах.
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