В понедельник в Саратове сохранится жара

Жара в Саратове сохраняется Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 17 мая, в понедельник, сохранится жаркая сухая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра достигнет +34 градусов, что является аномалией для этого времени года.

Погода будет преимущественно солнечной. Осадки маловероятны. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 15 м/с при порывах.

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