Еще несколько улиц в Саратове остались без воды

Очередное отключение воды в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водоводе по Литейному проезду, 17 и на Ново-Астраханском шоссе, 51.

До 20 часов не будет воды в домах по 1-му проезду Клочкова, Литейному и Механическому проездам. А до 18 часов — на 1-й Пионерской улице, Ново-Астраханском шоссе и 4-м Нагорном проезде.

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