Без воды остались три улицы и поселок в Саратове

Несколько улиц Саратова в воскресенье 16 мая остались без холодной воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на нескольких адресах.

Воды не будет до 15 часов на улице Блинова от Лебедева-Кумача до Перспективной и на Лебедева-Кумача.

До 14 часов ограничена подача воды в дома на Крымском тупике.

Также отключена вода в домах Новосоколовогорского поселка. Время окончания работ — 14 часов.

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