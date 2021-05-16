Водитель грузовика умер от сердечного приступа во время ДТП в Хвалынском районе

Поздно вечером 15 мая на 92-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград автомобиль «КамАЗ-53212» с прицепом врезался в отбойник.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в Хвалынском районе в 23 часа.
Грузовиком управлял 51-летний мужчина. После столкновения с отбойником «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом, за рулем которого находился 56-летний мужчина. Он скончался на месте, предположительно, от сердечного приступа.
Второму водителю оказана разовая помощь.
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