Водитель грузовика умер от сердечного приступа во время ДТП в Хвалынском районе

Поздно вечером 15 мая на 92-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград автомобиль «КамАЗ-53212» с прицепом врезался в отбойник.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в Хвалынском районе в 23 часа.

Грузовиком управлял 51-летний мужчина. После столкновения с отбойником «КамАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом, за рулем которого находился 56-летний мужчина. Он скончался на месте, предположительно, от сердечного приступа.

Второму водителю оказана разовая помощь.

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