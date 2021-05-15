Панков: Доверие жителей необходимо оправдать реальными делами

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина открывают новые перспективы перед регионом.

- Для Володина всегда главное — решение проблем жителей и реальные дела для развития нашей области. В этом он — пример для других участников предварительного голосования. Его проекты открывают перед регионом новые перспективы. И их нужно реализовать в полной мере. А это большая совместная работа. Она требует полной отдачи от всех, кто выбрал делом жизни решение проблем людей. И это большая ответственность перед жителями. Их доверие необходимо оправдать реальными делами, — отметил Панков.

Ранее Вячеслав Володин рассказал об участниках предварительного голосования «Единой России» в нашей области. Он отметил Николая Панкова.

- По Балаковскому избирательному округу №164 в предварительном голосовании участвует Николай Васильевич Панков. Он хорошо знает свой избирательный округ. Среди возможных кандидатов считаю его самым сильным. Демагогия и популизм ему несвойственны. Для него важны дела, а не слова, — написал Володин.

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