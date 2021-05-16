В Саратове сегодня будет жарко

Днем 16 мая в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют сухую и жаркую погоду.

Осадков не будет, поднимется порывистый юго-восточный и южный ветер со скоростью до 14 м/с.

Столбик термометра покажет днем до +29... +34 градусов. Ранее саратовцев предупредили об аномальной жаре.

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