В Саратове сегодня будет жарко

Днем 16 мая в Саратовской области ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют сухую и жаркую погоду.
Осадков не будет, поднимется порывистый юго-восточный и южный ветер со скоростью до 14 м/с.
Столбик термометра покажет днем до +29... +34 градусов. Ранее саратовцев предупредили об аномальной жаре.
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