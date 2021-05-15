Молодой парень на «двенадцатой» насмерть сбил пенсионерку на велосипеде в Ртищеве

В Ртищеве Саратовской области вечером 15 мая произошло смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария зарегистрирована в 20:38 на пересечении улиц Сердобская и Гражданская, на выезде из города.

По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2112 сбил женщину на велосипеде. 66-летняя пострадавшая скончалась на месте.

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