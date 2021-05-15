Труп попавшего под поезд мужчины лежит на улице в Саратове уже несколько часов

Фото из тг-канала "ЧП-Саратов"

В Саратове днем 15 мая под поезд попал мужчина. Трагедия случилась на переезде в районе 5-го Динамовского проезда.

Известно, что поезд был пассажирский. Мужчина скончался на месте, сейчас его личность устанавливают.

Тело погибшего лежит на переезде уже несколько часов.

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