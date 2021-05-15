Аномальная жара надвигается на Саратов

В Саратове будет жарко Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в воскресенье, 16 мая, ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, она продлится до 18 мая.

Местами по области температура воздуха поднимется до 34 градусов, что на девять градусов выше средней многолетней климатической нормы.

Вплоть до 21 мая в области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность, установится пятый класс горимости. Это касается Перелюбского, Пугачевского и Озинского районов.

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